Príncipe herdeiro de Abu Dhabi discute inteligência artificial com presidente da AMD

ABU DHABI, 2 de setembro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com Lisa Su, presidente do conselho e presidente-executiva da AMD, empresa de semicondutores e soluções de inteligência artificial.

O encontro abordou oportunidades de cooperação em inteligência artificial e no desenvolvimento de tecnologias e soluções para computação de alto desempenho, computação em nuvem e infraestrutura de data centers.

A reunião contou com a presença de Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos e diretor-geral e presidente-executivo do grupo Mubadala Investment Company, e de Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro.