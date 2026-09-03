Liga Árabe alerta que escalada iraniana ameaça diretamente a segurança regional

CAIRO, 3 de setembro de 2026 (WAM) — A Liga Árabe alertou para as graves consequências da escalada iraniana na região e afirmou que a situação representa uma ameaça direta à segurança regional e pode ampliar o conflito.

Em comunicado divulgado na quarta-feira (2), a Secretaria-Geral da Liga Árabe condenou os novos ataques contra vários países árabes, classificando-os como violações da soberania e da integridade territorial dos Estados e um obstáculo aos esforços para reduzir as tensões.

A organização pediu a interrupção imediata de todas as agressões e defendeu que as partes exerçam máxima contenção e retomem as negociações políticas para restabelecer a estabilidade regional.