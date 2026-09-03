Ministério do Interior e Instituição Nacional de Direitos Humanos discutem fortalecimento da cooperação

ABU DHABI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — O subsecretário do Ministério do Interior, major-general Khalifa Hareb Al Khaili, recebeu o presidente da Instituição Nacional de Direitos Humanos, Salem Suhail Al Neyadi, para discutir formas de ampliar a coordenação entre os dois órgãos.

No encontro, as partes trataram de temas de interesse comum e avaliaram novas possibilidades de trabalho conjunto para avançar em seus objetivos compartilhados.

A reunião abordou ainda o fortalecimento das parcerias institucionais e a troca de experiências em áreas relevantes, com o objetivo de apoiar iniciativas conjuntas.

Os dois lados defenderam a continuidade da coordenação e o desenvolvimento de novas frentes de atuação em benefício do interesse público.