Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais da nova embaixadora do Reino Unido

ABU DHABI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, recebeu uma cópia das credenciais de Geraldine McCafferty, nova embaixadora do Reino Unido no país.

Nusseibeh desejou sucesso à diplomata no exercício de suas funções e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a cooperação com o Reino Unido em áreas de interesse comum para os dois países e seus povos.

Geraldine McCafferty elogiou a posição dos Emirados Árabes Unidos nos cenários regional e internacional sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou interesse em aprofundar as relações bilaterais em diferentes áreas.