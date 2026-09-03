Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais da nova embaixadora do Reino Unido

Ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais da nova embaixadora do Reino Unido

ABU DHABI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — A ministra de Estado dos Emirados Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, recebeu uma cópia das credenciais de Geraldine McCafferty, nova embaixadora do Reino Unido no país.

Nusseibeh desejou sucesso à diplomata no exercício de suas funções e reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de ampliar a cooperação com o Reino Unido em áreas de interesse comum para os dois países e seus povos.

Geraldine McCafferty elogiou a posição dos Emirados Árabes Unidos nos cenários regional e internacional sob a liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e manifestou interesse em aprofundar as relações bilaterais em diferentes áreas.