Sharjah Media City mantém ritmo de crescimento e avança mais de 10% em setores-chave

SHARJAH, 3 de setembro de 2026 (WAM) — A Sharjah Media City (Shams) registrou crescimento em várias de suas principais atividades até agosto de 2026, com destaque para os segmentos de mídia, consultoria de gestão e comércio eletrônico.

Os resultados acompanham a procura crescente por modelos de negócios mais flexíveis e digitais e as novas necessidades de empreendedores e empresas ligadas à economia digital.

O pacote de mídia cresceu 11,8%, impulsionado pela demanda por atividades e serviços das indústrias de mídia e criativas, em meio ao avanço das tecnologias digitais e às mudanças na produção e no consumo de conteúdo.

As atividades de consultoria de gestão avançaram 10,9%, com maior procura por serviços especializados para apoiar empresas e empreendedores na expansão dos negócios, no aumento da eficiência e na adaptação às rápidas mudanças do mercado.

No comércio digital, as vendas no varejo realizadas por encomenda ou pela internet cresceram 10,5%. O resultado acompanha a expansão do comércio eletrônico e o uso cada vez maior de canais digitais por empresas e empreendedores para chegar aos consumidores, melhorar suas operações e entrar em novos mercados.

Ao comentar os resultados, o diretor de Operações da Sharjah Media City, Rashid Sahoo, destacou que o crescimento registrado em vários setores importantes mostra a evolução da comunidade empresarial da Shams e a migração cada vez maior para modelos de negócios mais flexíveis e digitais. "Na Shams, continuamos desenvolvendo um ecossistema integrado de soluções e serviços que facilita a criação, o desenvolvimento e a expansão de empresas e permite que empreendedores aproveitem melhor as oportunidades da nova economia”, disse.

Sahoo acrescentou que o avanço do comércio eletrônico, da mídia e da consultoria mostra a diversidade de oportunidades disponíveis para as empresas. "Seguimos comprometidos em desenvolver um ambiente de negócios que atenda às necessidades de investidores e empreendedores e contribua para aumentar a competitividade da economia digital e criativa de Sharjah”, afirmou.

Os números também mostram aumento da procura por diferentes atividades dentro da Shams, além da continuidade do crescimento em áreas como marketing digital e comércio atacadista, refletindo a diversidade das empresas instaladas e a evolução de suas necessidades.

A Shams continua ampliando serviços e soluções voltados às empresas e oferece um ambiente flexível para facilitar a abertura e o crescimento dos negócios. A estratégia busca ajudar empreendedores e organizações a acompanhar as mudanças do mercado e aproveitar as oportunidades nos setores digital e criativo.

Os indicadores reforçam ainda o papel da Shams no apoio ao empreendedorismo em Sharjah e no desenvolvimento da economia digital e criativa, ao atrair diferentes modelos de negócios e criar condições para que as empresas cresçam e se expandam, contribuindo para o desenvolvimento econômico sustentável do emirado.