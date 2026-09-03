Presidente dos Emirados Árabes Unidos recebe credenciais de novos embaixadores

ABU DHABI, 3 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu as cartas credenciais de 18 novos embaixadores no país, na presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas aos diplomatas e desejou sucesso no trabalho para fortalecer as relações entre os Emirados Árabes Unidos e seus respectivos países. O presidente assegurou que as autoridades emiradenses darão o apoio necessário para facilitar suas missões e o desempenho de suas funções.

Apresentaram suas credenciais Abdallahi Kebd, embaixador da Mauritânia; Umid Shadiev, do Uzbequistão; Lee Won-ik, da Coreia do Sul; Anand Amgalan, da Mongólia; Thoriq Ibrahim, das Maldivas; Catalino Kijiner, das Ilhas Marshall; François Guillaume II, do Haiti; Tobias Tunkel, da Alemanha; Guy Rodrigue Dikayi, do Gabão; Søren Jacobsen, da Dinamarca; Rik Van Droogenbroeck, da Bélgica; Ernestas Mickus, da Lituânia; Emiel de Bont, da Holanda; Bernd Alexander Bayerl, da Áustria; Fergal Mythen, da Irlanda; Marie Audouard, da França; Geraldine McCafferty, do Reino Unido; e Sabina Stadler, da Eslovênia.

Os novos embaixadores transmitiram a Mohamed bin Zayed os cumprimentos dos líderes de seus países e votos de contínuo progresso e prosperidade aos Emirados Árabes Unidos e à população do país.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; do ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; do vice-ministro de Estado, xeique Nahyan bin Saif Al Nahyan e de outras autoridades.