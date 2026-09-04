Ouro fica estável nesta sexta-feira à espera de dados de emprego dos EUA

CAPITAIS, 4 de setembro de 2026 (WAM) — O ouro operava estável nesta sexta-feira (4) e caminhava para uma pequena alta na semana, com as atenções voltadas para os dados de emprego dos Estados Unidos, que podem dar sinais sobre a próxima decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre os juros.

O ouro à vista permanecia em US$ 4.477,10 por onça, às 2h11 GMT. Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em dezembro caíam 0,4%, para US$ 4.522,60.

Entre os demais metais, a prata à vista recuava 0,3%, para US$ 66,78 por onça, mas seguia a caminho de fechar a semana em alta. A platina caía 0,8%, para US$ 1.811,28, e o paládio recuava 0,4%, para US$ 1.415,75. Os dois metais caminhavam para pequenas perdas na semana.