Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente eleita da Estônia

ABU DHABI, 4 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem a Ülle Madise para parabenizá-la por sua eleição como presidente da Estônia.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens a Ülle Madise pela eleição.