Air Arabia passa a operar quatro voos diários entre Sharjah e Bangkok

SHARJAH, 4 de setembro de 2026 (WAM) — A Air Arabia, companhia aérea de baixo custo do Oriente Médio e norte da África, anunciou nesta sexta-feira (4) a ampliação de seus voos para a Tailândia, com a inclusão de uma quarta frequência diária sem escalas entre Sharjah e Bangkok.

A nova frequência começa em 25 de outubro de 2026 e elevará para 28 o número de voos diretos semanais da companhia entre as cidades, ampliando as opções e a flexibilidade para os passageiros.

A expansão da rota se soma aos 21 voos semanais sem escalas que a Air Arabia já opera entre Sharjah e Phuket, reforçando a ligação da companhia com dois dos principais destinos da Tailândia.

“​​A ampliação dos voos para Bangkok reflete a forte importância da Tailândia em nossa malha e nosso compromisso de atender à crescente demanda por viagens acessíveis e convenientes entre os Emirados Árabes Unidos e o Sudeste Asiático. Ao aumentar nossa operação para Bangkok para quatro voos diários, além dos serviços já existentes para Phuket, oferecemos aos clientes maior flexibilidade e reforçamos ainda mais a conectividade de Sharjah com a Tailândia”, afirmou Adel Al Ali, presidente-executivo do grupo Air Arabia.

Com a nova frequência, a Air Arabia passará a oferecer 49 voos semanais sem escalas de Sharjah para Bangkok e Phuket, somados, consolidando a Tailândia como um dos principais destinos da companhia no Sudeste Asiático. A ampliação também dará aos passageiros que viajam a partir dos Emirados Árabes Unidos mais opções para planejar seus deslocamentos diretamente de Sharjah.