Emirados Árabes Unidos levam ajuda a vítimas de enchentes e deslizamentos no Nepal

KATMANDU, 4 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, por meio da Agência de Ajuda do país, continuam prestando assistência humanitária às vítimas das enchentes e dos deslizamentos no Nepal e apoiando as operações de socorro nas áreas atingidas.

As ações seguem determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de destinar US$ 10 milhões à assistência às vítimas, à recuperação das áreas atingidas e ao apoio à população diante da situação provocada pelos desastres.

Ahmed Al Mansouri, diretor do Gabinete do Vice-Presidente da Agência de Ajuda dos Emirados Árabes Unidos, informou que a equipe humanitária do país começou a distribuir alimentos, suprimentos de emergência e itens de primeira necessidade à população nas regiões afetadas pelas enchentes e pelos deslizamentos.

A equipe de busca e resgate dos Emirados Árabes Unidos inspecionou as áreas atingidas para coordenar as operações de socorro, avaliar os danos e identificar as principais necessidades da população. As ações humanitárias continuam no local para garantir a entrega de ajuda urgente a quem precisa.

A equipe também iniciou operações em campo em coordenação com as autoridades nepalesas para apoiar os trabalhos de busca e resgate e reforçar a atuação conjunta das equipes de socorro nas áreas atingidas.