Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Turquia discutem relações bilaterais e situação regional por telefone

ABU DHABI, 4 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (4) uma ligação do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan.

Durante a conversa, os dois líderes discutiram a cooperação entre os países e formas de fortalecer as relações bilaterais, de acordo com suas prioridades de desenvolvimento e interesses comuns e em benefício de seus povos.

Mohamed bin Zayed e Erdoğan também abordaram temas de interesse comum, em especial a situação regional e os esforços em andamento para lidar com seus desdobramentos. E ressaltaram a necessidade de intensificar os esforços para fortalecer a segurança e a estabilidade no Oriente Médio, além de avançar na busca por uma paz duradoura em benefício de todos os povos da região.