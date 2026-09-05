Shakhboot bin Nahyan recebe, em nome do presidente dos Emirados, convite do líder de Serra Leoa

ABU DHABI, 5 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, recebeu uma carta enviada pelo presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, ao presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, com convite para participar da Cúpula de Integração e Investimento da África Ocidental (WAIIS, na sigla em inglês).

O evento será realizado em Freetown nos dias 17 e 18 de novembro de 2026. A carta foi entregue pelo embaixador de Serra Leoa nos Emirados Árabes Unidos, Rashid Sesay, durante uma reunião com Shakhboot bin Nahyan em Abu Dhabi.

Os dois discutiram as relações entre os países e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas, de acordo com os interesses comuns de Emirados Árabes Unidos e Serra Leoa. Também abordaram temas de interesse mútuo.