Presidente dos Emirados Árabes Unidos convida emir do Kuwait para Conferência da ONU sobre a Água de 2026

ABU DHABI, 5 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem ao emir do Kuwait, xeique Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, com um convite oficial para participar da Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026.

O evento será realizado em Abu Dhabi entre 8 e 10 de dezembro de 2026 e terá como anfitriões os Emirados Árabes Unidos e o Senegal.

O xeique Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah recebeu a mensagem das mãos do embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Kuwait, Matar Hamed Al Neyadi, durante um encontro no Palácio Bayan, no Kuwait.