Mohamed bin Zayed se reúne com rei do Bahrein na presença de Mohammed bin Rashid

Mohamed bin Zayed se reúne com rei do Bahrein na presença de Mohammed bin Rashid

DUBAI, 5 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reuniu neste sábado (5) com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, na presença do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Durante o encontro, os líderes conversaram sobre os fortes laços históricos que unem os dois países e seus povos. A reunião também abordou diferentes áreas de cooperação e formas de fortalecer as relações bilaterais, de acordo com as prioridades de desenvolvimento e os interesses comuns dos dois países e em benefício de suas populações. Os líderes discutiram ainda questões regionais e internacionais de interesse comum.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do segundo vice-governante de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo do Emirates Airline Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; e do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, além de ministros e outras autoridades.

O encontro também contou com a presença do tenente-general xeique Nasser bin Hamad Al Khalifa, assessor de Segurança Nacional, secretário-geral do Conselho Supremo de Defesa e comandante da Guarda Real do Bahrein.