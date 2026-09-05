Mohamed bin Zayed se reúne com rei do Bahrein na presença de Mohammed bin Rashid

DUBAI, 5 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, se reuniu neste sábado (5) com o rei do Bahrein, Hamad bin Isa Al Khalifa, na presença do vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Durante o encontro, os líderes conversaram sobre os fortes laços históricos que unem os dois países e seus povos. A reunião também abordou diferentes áreas de cooperação e formas de fortalecer as relações bilaterais, de acordo com as prioridades de desenvolvimento e os interesses comuns dos dois países e em benefício de suas populações. Os líderes discutiram ainda questões regionais e internacionais de interesse comum.

A reunião contou com a presença do príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do segundo vice-governante de Dubai, xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do presidente da Autoridade de Aviação Civil de Dubai, presidente dos Aeroportos de Dubai e presidente e diretor-executivo do Emirates Airline Group, xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum; e do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, além de ministros e outras autoridades.

O encontro também contou com a presença do tenente-general xeique Nasser bin Hamad Al Khalifa, assessor de Segurança Nacional, secretário-geral do Conselho Supremo de Defesa e comandante da Guarda Real do Bahrein.