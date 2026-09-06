Equipe de busca e resgate dos Emirados inicia operações em áreas atingidas por enchentes no Nepal

KATMANDU, 6 de setembro de 2026 (WAM) — A equipe de busca e resgate dos Emirados Árabes Unidos iniciou suas operações em campo na região de Rasuwa, no Nepal, como parte dos esforços humanitários do país para apoiar as autoridades nepalesas nas operações de busca e resgate e na resposta às consequências das enchentes devastadoras que atingiram o país.

A equipe trabalha em coordenação direta com as autoridades nepalesas competentes e mobiliza seus recursos de busca e resgate nos locais atingidos em Rasuwa. Também realiza buscas e levantamentos de campo com equipamentos e tecnologias avançados, além de utilizar drones para fotografias e levantamentos aéreos e para produzir mapas tridimensionais. Esses recursos ajudam no acesso às áreas afetadas e na identificação dos locais de busca.

Hamoud Al Afari, diretor das Operações de Socorro dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que o início das atividades da equipe reflete o compromisso do país de mobilizar suas capacidades e experiência para apoiar as pessoas afetadas no Nepal, trabalhando ao lado das autoridades e das equipes especializadas que atuam no local.

“Estamos coordenando com as autoridades nepalesas o direcionamento dos recursos de busca e resgate para as áreas que mais precisam, ao mesmo tempo em que utilizamos as tecnologias avançadas disponíveis à equipe para apoiar e acelerar as operações de busca e os esforços para localizar pessoas desaparecidas”, acrescentou.

Desde o início das operações em campo, a equipe de busca e resgate dos Emirados Árabes Unidos tem desempenhado papel fundamental na superação de obstáculos e na prestação contínua de apoio às ações de socorro em diferentes áreas atingidas pelo desastre. O trabalho humanitário prossegue apesar das dificuldades para chegar a regiões e vilarejos onde enchentes e deslizamentos destruíram infraestrutura essencial e recursos básicos.

Esses esforços ocorrem paralelamente à continuidade da assistência humanitária e de socorro prestada pelos Emirados Árabes Unidos às pessoas afetadas, como parte de uma resposta integrada que reflete a atuação de longa data do país no apoio a outras nações durante crises e desastres.