Líderes dos Emirados Árabes Unidos enviam condolências pela morte do irmão mais velho da família Barzani

ABU DHABI, 6 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente e primeiro-ministro do país e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens de condolências a Massoud Barzani, presidente do Partido Democrático do Curdistão, pela morte de Abdulwahid Ibrahim Sheikh Abdul Salam Barzani, irmão mais velho da família Barzani.

Os líderes dos Emirados Árabes Unidos também enviaram mensagens de condolências a Nechirvan Barzani, presidente da Região do Curdistão.

Mohammed bin Rashid e Mansour bin Zayed enviaram ainda mensagens ao primeiro-ministro da Região do Curdistão, Masrour Barzani.