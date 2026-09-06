Cinco comboios dos Emirados Árabes Unidos levam 533 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

GAZA, 6 de setembro de 2026 (WAM) — Cinco comboios de ajuda dos Emirados Árabes Unidos, formados por 66 caminhões com 533 toneladas de assistência humanitária, entraram na Faixa de Gaza nesta semana como parte da Operação 'Chivalrous Knight 3' e das ações do país para apoiar o povo palestino.

Os comboios levavam mantimentos, kits de alimentos e materiais para abrigo, ajudando a atender às necessidades básicas dos palestinos e a reforçar a resposta humanitária na Faixa de Gaza.

A equipe da operação segue preparando os comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados Árabes Unidos, em Al-Arish, no Egito. No local, os donativos são recebidos, separados e preparados antes do envio à Faixa de Gaza, para manter o fluxo de assistência humanitária e garantir que a ajuda chegue a quem precisa. O auxílio é enviado regularmente para aliviar o sofrimento dos palestinos e atender às necessidades humanitárias mais urgentes da população.

A operação evidencia a continuidade das ações humanitárias e de socorro dos Emirados Árabes Unidos em apoio ao povo palestino e reflete a tradição humanitária consolidada do país, baseada nos valores de solidariedade e responsabilidade humanitária.