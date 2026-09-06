Banco Central dos Emirados participa de reunião sobre cooperação financeira entre países do Golfo

ABU DHABI, 6 de setembro de 2026 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) participou por videoconferência da sexta reunião do Comitê Preparatório do Comitê de Presidentes dos Bancos Centrais do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada neste domingo (6) para discutir formas de ampliar a cooperação financeira entre os países do bloco.

A delegação do CBUAE foi chefiada por Ebrahim Obaid Al Zaabi, vice-presidente de Política Monetária e Estabilidade Financeira, e contou com Mohamed Hussain Al Marzooqi, chefe de Assuntos Internacionais e Nacionais, além de outras autoridades do banco central.

Durante a reunião, o comitê discutiu os principais acontecimentos recentes nas áreas monetária e financeira nos países do CCG, analisou iniciativas em andamento e previstas no programa conjunto de trabalho dos bancos centrais e tratou de formas de ampliar a cooperação internacional nos setores monetário e bancário, com base em experiências e boas práticas internacionais.

O comitê também analisou os avanços mais recentes no acordo para interligar os sistemas de pagamento dos países do CCG.

A reunião examinou ainda recomendações de comitês técnicos e grupos de trabalho sobre supervisão e regulamentação bancária, sistemas de pagamento e cibersegurança, além das ações dos países do CCG no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, com o objetivo de tornar os sistemas financeiros da região mais sólidos e resilientes.

A participação dos Emirados Árabes Unidos, representados pelo CBUAE, reafirma o compromisso do país com o avanço da integração econômica e monetária entre os membros do CCG e com a troca de experiências para fortalecer a estabilidade e o crescimento dos setores bancário e financeiro na região.