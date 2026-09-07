Saddadd vence Grosser Preis von Baden e conquista título histórico na Alemanha

BADEN-BADEN, Alemanha, 7 de setembro de 2026 (WAM) — Saddadd, de propriedade do xeique Ahmed bin Rashid Al Maktoum, venceu neste domingo (6) o Grosser Preis von Baden, prova de Grupo 1 disputada no Hipódromo de Iffezheim, em Baden-Baden, na Alemanha.
Treinado por Roger Varian e montado por Jack Mitchell, o cavalo de quatro anos superou Parachutiste por meio corpo e completou os 2.400 metros em 2min27s66.
A vitória deu ao xeique Ahmed bin Rashid Al Maktoum seu terceiro título no Grosser Preis von Baden, após os triunfos de 1992 e 2001. Para o jóquei Jack Mitchell, foi a primeira vitória da carreira em uma prova de Grupo 1.