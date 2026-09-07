Falcão é leiloado por valor recorde de US$ 571 mil em Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — Um falcão da variedade Gyr Pure Ultra White foi vendido por 2,1 milhões de dirhams (US$ 571 mil) no último leilão de falcões da Exposição Internacional de Caça e Hipismo de Abu Dhabi (ADIHEX, na sigla em inglês) de 2026, estabelecendo um recorde mundial para a venda de uma ave desse tipo em leilão.

Originário dos Estados Unidos, o falcão atraiu forte disputa entre os participantes até o lance vencedor, o mais alto já registrado em um leilão da espécie.

O Gyr Pure Ultra White é valorizado pela plumagem branca extremamente rara, pela linhagem pura e pela aparência marcante, características que fizeram dessa variedade uma das mais procuradas nos leilões de falcões da ADIHEX neste ano.

Os leilões estão entre as atrações mais aguardadas da exposição e refletem a importância da falcoaria no patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos, além da forte procura internacional por aves de rapina de alto valor.

Por meio de programas, competições e exposições dedicados à modalidade, a ADIHEX busca divulgar a importância cultural da falcoaria e contribuir para a preservação da tradição para as próximas gerações.

A exposição reúne falcoeiros, criadores, colecionadores e entusiastas e mantém viva a tradição centenária da falcoaria, considerada parte importante do patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos e dos países do Golfo.