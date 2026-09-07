Presidente dos Emirados Árabes Unidos inicia visita de Estado à Alemanha em 9 de setembro

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, iniciará na quarta-feira (9) uma visita de Estado à Alemanha.

Durante a viagem, Mohamed bin Zayed se reunirá com o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, e com o chanceler Friedrich Merz para discutir as relações entre os dois países e formas de ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em benefício de interesses comuns. As reuniões fazem parte da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha.

Os líderes também discutirão questões regionais e internacionais e outros temas de interesse comum.