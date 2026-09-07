Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do Brasil pelo Dia da Independência do país

Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente do Brasil pelo Dia da Independência do país

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo pelo Dia da Independência do Brasil.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens ao presidente brasileiro pela data.