UAE Team Emirates-XRG domina Volta da Grã-Bretanha com vitória em etapa e título geral

EDIMBURGO, 7 de setembro de 2026 (WAM) — O belga Tim Wellens, da UAE Team Emirates-XRG, conquistou o título geral da Volta da Grã-Bretanha de 2026 depois de defender a camisa verde na quinta e última etapa, disputada na região de Scottish Borders. O resultado marcou a 71ª vitória da equipe dos Emirados Árabes Unidos na temporada.

O último dia foi ainda mais especial para a UAE Team Emirates-XRG. Nils Politt venceu a quinta etapa e garantiu o 70º triunfo da equipe em 2026, poucos segundos antes de Wellens cruzar a linha de chegada e confirmar o título geral.

A equipe teve atuação dominante ao longo da etapa, aproveitou os ventos laterais para fragmentar o pelotão e colocou cinco ciclistas em um grupo de oito na frente da corrida.

O ataque ocorreu a mais de 80 quilômetros da chegada, quando a equipe aproveitou a subida de Duddy Bank, com 1,9 quilômetro e inclinação média de 5,5%. Foi nesse trecho que Wellens, Politt, Mikkel Bjerg, Florian Vermeersch e Benoît Cosnefroy se destacaram do pelotão.

Para Wellens, o título foi sua segunda vitória da temporada e o primeiro triunfo em uma classificação geral desde o Renewi Tour de 2024. Foi também a décima vitória em classificação geral da carreira e a 43ª como profissional.

O belga havia assumido a liderança da prova na quarta etapa, no sábado (5), após uma atuação que lhe garantiu a camisa verde, mantida até o fim da competição.

Disputada inteiramente em Scottish Borders, com largada e chegada em Earlston, a quinta etapa levou o pelotão às colinas de Lammermuir. A prova começou sob chuva e ventos fortes, antes de o tempo melhorar gradualmente durante a tarde.

No início da etapa, quatro ciclistas se destacaram do pelotão, entre eles Ben Wiggins, da seleção da Grã-Bretanha. A vantagem do grupo chegou a cerca de dois minutos e meio, enquanto Fix All Quick-Step, Decathlon CMA CGM e UAE Team Emirates-XRG controlavam o ritmo na frente do pelotão.

Os principais desafios do dia foram as subidas de Redstone Rigg, Duddy Bank e Hardens Hill, todas classificadas e concentradas na parte central da etapa. Vestindo a camisa verde, Wellens permaneceu cercado pelos companheiros de equipe, que trabalhavam para defender a liderança e neutralizar possíveis ataques.

A Netcompany-INEOS acelerou nos ventos laterais e provocou uma forte seleção no pelotão. A equipe britânica iniciou o movimento, mas a UAE Team Emirates-XRG logo passou a comandar a ação, com cinco ciclistas no grupo da frente ao lado de Filippo Ganna, da Netcompany-INEOS, enquanto o restante do pelotão perdia terreno.

Na aproximação dos últimos dez quilômetros, o grupo da frente já tinha mais de um minuto de vantagem. Politt então atacou, abriu distância dos rivais e cruzou sozinho a linha de chegada para vencer a etapa, alcançando a décima vitória de sua carreira.

Florian Vermeersch terminou a etapa em segundo lugar, Benoît Cosnefroy foi o quarto, Mikkel Bjerg ficou em sétimo e Tim Wellens terminou em oitavo.

Com os resultados, a UAE Team Emirates-XRG encerrou a Volta da Grã-Bretanha com o título geral de Wellens, a vitória de Politt na última etapa e o primeiro lugar na classificação por equipes.

Toda a equipe subiu ao pódio em Earlston para comemorar a primeira vitória da UAE Team Emirates-XRG na classificação geral da Volta da Grã-Bretanha, em mais um resultado de destaque na temporada.

A equipe dos Emirados Árabes Unidos já havia começado a prova atacando na etapa de abertura, em Lincoln, quando Wellens e Florian Vermeersch terminaram entre os dez primeiros. Na segunda etapa, marcada novamente pelos ventos laterais, Wellens subiu para a segunda colocação na classificação geral.

O movimento decisivo para o título ocorreu na etapa rainha, entre Helmsley e Leyburn, quando Wellens e seus companheiros atacaram nas Yorkshire Dales. O belga deixou para trás o então líder Lewis Askey e assumiu a camisa verde.