Equipe de busca e resgate dos Emirados segue com operações em Rasuwa, no Nepal

KATMANDU, 7 de setembro de 2026 (WAM) — A equipe de busca e resgate dos Emirados Árabes Unidos mantém suas operações na região de Rasuwa, no Nepal, como parte dos esforços humanitários do país para apoiar as autoridades nepalesas nas buscas e na resposta às consequências das enchentes devastadoras que atingiram o país.

Os trabalhos continuam em coordenação com as autoridades nepalesas em Rasuwa, com o uso de equipamentos de última geração e tecnologias avançadas para realizar levantamentos de campo. Drones também são utilizados para imagens e levantamentos aéreos e para a produção de mapas tridimensionais.

Esses recursos ajudam a acelerar as operações de busca e resgate, economizar tempo e recursos e ampliar a resposta à grave situação humanitária provocada pelas enchentes no Nepal, que deixaram milhares de mortos ou desaparecidos.

Hammoud Al Afari, diretor das Operações de Socorro dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a equipe está mobilizando todos os recursos disponíveis para prestar assistência humanitária em condições difíceis, localizar pessoas desaparecidas nas áreas atingidas pelo desastre e avaliar outros locais afetados, a fim de garantir a continuidade do apoio às vítimas.

Al Afari acrescentou que as ações reafirmam o compromisso humanitário de longa data dos Emirados Árabes Unidos de ajudar comunidades afetadas por desastres naturais em diferentes partes do mundo e prestar apoio em momentos de crise e desastre.