Emirados Árabes Unidos detalham preparativos para Conferência da ONU sobre a Água de 2026

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês), em parceria com a Autoridade Nacional de Mídia (NMA), realizou nesta segunda-feira (7) um encontro com a imprensa para apresentar os preparativos dos Emirados Árabes Unidos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será realizada em Abu Dhabi entre 8 e 10 de dezembro, em parceria com o Senegal. O evento integra os esforços do país para reforçar a segurança hídrica e impulsionar ações internacionais voltadas a soluções práticas e sustentáveis para a gestão dos recursos hídricos e ao acesso universal à água potável e ao saneamento.

A Autoridade Nacional de Mídia sediou o encontro como parte das ações para ampliar a coordenação entre órgãos nacionais e garantir ampla cobertura de grandes iniciativas e eventos internacionais. A iniciativa também reforça o papel dos Emirados Árabes Unidos como espaço internacional de diálogo e busca conjunta por soluções, além de chamar a atenção para temas como segurança hídrica, desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas.

Abdulla Balalaa, ministro assistente para Assuntos de Energia e Sustentabilidade do MoFA, participou do encontro e destacou a importância de o país sediar a conferência, os avanços mais recentes nos preparativos e o papel do evento no fortalecimento do diálogo internacional e na aceleração dos esforços para garantir água potável e saneamento para todos.

A conferência terá como foco transformar compromissos internacionais em medidas concretas e ampliar a articulação entre financiamento, tecnologia e inovação para desenvolver soluções práticas no setor de água, além de fortalecer parcerias internacionais capazes de gerar resultados sustentáveis em larga escala.

Balalaa afirmou que a realização da Conferência da ONU sobre a Água pelos Emirados Árabes Unidos, em parceria com o Senegal, demonstra o apoio do país à atuação multilateral e à cooperação internacional no enfrentamento dos desafios relacionados à água. Para a autoridade, o encontro será um momento decisivo para unir esforços e acelerar a transformação dos compromissos internacionais em ações concretas voltadas à gestão sustentável dos recursos hídricos.

O ministro assistente explicou que a conferência reunirá governos, organizações internacionais, instituições financeiras, empresas, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir formas de ampliar a cooperação, compartilhar conhecimento e experiências e desenvolver soluções práticas e sustentáveis para a gestão dos recursos hídricos. Balalaa reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de manter a cooperação com a comunidade internacional para que a conferência represente um ponto de virada nas ações relacionadas ao clima e à água, com maior inovação e adoção de tecnologias sustentáveis que ajudem a preservar os recursos para as próximas gerações.

Balalaa também destacou a importância do encontro com a imprensa para apresentar os preparativos dos Emirados Árabes Unidos, os resultados de recentes contatos e consultas internacionais e as principais prioridades para a próxima etapa. De acordo com o ele, a iniciativa ajuda a ampliar a conscientização sobre as questões relacionadas à água e a apoiar os esforços nacionais e internacionais para enfrentá-las.

Mohammed Saeed Al Shehhi, vice-presidente e secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia, afirmou que a realização do encontro mostra a parceria estratégica e a articulação entre os órgãos nacionais, além dos esforços para alinhar as ações de mídia e comunicação que acompanham os preparativos para a conferência e preparar a cobertura de acordo com a importância do evento e a posição dos Emirados Árabes Unidos.

Al Shehhi disse ainda que a conferência representa um marco para dar mais espaço às questões hídricas na agenda internacional e mostrar a atuação dos Emirados Árabes Unidos na promoção da cooperação internacional, da troca de conhecimento e de parcerias para enfrentar os desafios relacionados à água. A Autoridade Nacional de Mídia, declarou, está dando amplo apoio à cobertura da conferência para garantir acesso às principais informações e comunicar de forma eficaz a importância e os resultados do evento ao público no país e no exterior.

Para Al Shehhi, a mídia tem papel fundamental na conscientização da população sobre os desafios relacionados à água e sobre a importância de contribuir para os esforços destinados a enfrentá-los. O encontro com a imprensa, acrescentou, marca o início de uma campanha integrada de comunicação e conscientização que acompanhará os preparativos dos Emirados Árabes Unidos até a conferência.

A Conferência da ONU sobre a Água de 2026 busca acelerar o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), que prevê garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos, além de ampliar a cooperação internacional diante dos desafios crescentes que afetam os recursos hídricos no mundo.

Os Emirados Árabes Unidos sediarão a conferência em Abu Dhabi, com representantes de governos, organizações internacionais, instituições financeiras, empresas, meio acadêmico e sociedade civil. O objetivo é fortalecer parcerias e acelerar o desenvolvimento de soluções práticas e sustentáveis para os desafios globais relacionados à água.