Miral anuncia três áreas temáticas inspiradas em Harry Potter no Warner Bros. World Abu Dhabi

Miral anuncia três áreas temáticas inspiradas em Harry Potter no Warner Bros. World Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — A Miral, em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Experiences, anunciou três novas áreas temáticas inspiradas em Harry Potter no Warner Bros. World Abu Dhabi, o maior parque temático coberto da região.

Beco Diagonal, Hogwarts e Floresta Proibida ocuparão cerca de 63 mil metros quadrados, com conclusão das obras prevista para 2029. As novas áreas terão atrações inspiradas no universo de Harry Potter e criadas exclusivamente para o parque de Abu Dhabi.

“A criação das três novas áreas temáticas inspiradas em Harry Potter representa um marco importante na evolução da ilha de Yas e do emirado de Abu Dhabi”, afirmou Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do conselho de administração da Miral.

Al Mubarak disse que a expansão reflete a parceria de longa data da Miral com a Warner Bros. Discovery Global Experiences e contribui para os objetivos de Abu Dhabi de diversificar a economia e ampliar o turismo, além de reforçar a posição da ilha de Yas como destino internacional de lazer e entretenimento.

“A criação de três novas áreas temáticas inspiradas em Harry Potter nos permite aprofundar a conexão entre nossas franquias mais conhecidas e o público que as acompanha”, afirmou Simon Robinson, presidente de Experiências Globais e Operações de Estúdio da Warner Bros. Discovery.

Robinson acrescentou que o projeto reflete a visão de longo prazo da empresa para experiências imersivas de entretenimento capazes de estabelecer novos padrões para o setor.

Atualmente com seis áreas temáticas, o Warner Bros. World Abu Dhabi ampliará suas atrações com as novas experiências inspiradas em Harry Potter e duas atrações da DC anunciadas anteriormente, Kryptonite Collider e Superman Up and Away.

As novidades fazem parte de uma expansão mais ampla que aumentará em mais de 50% o tamanho total do parque, acrescentando cerca de 70 mil metros quadrados de área destinada às atrações e ampliando a oferta de lazer e entretenimento da ilha de Yas.