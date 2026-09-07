Miral anuncia três áreas temáticas inspiradas em Harry Potter no Warner Bros. World Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — A Miral, em parceria com a Warner Bros. Discovery Global Experiences, anunciou três novas áreas temáticas inspiradas em Harry Potter no Warner Bros. World Abu Dhabi, o maior parque temático coberto da região.

Beco Diagonal, Hogwarts e Floresta Proibida ocuparão cerca de 63 mil metros quadrados, com conclusão das obras prevista para 2029. As novas áreas terão atrações inspiradas no universo de Harry Potter e criadas exclusivamente para o parque de Abu Dhabi.

“A criação das três novas áreas temáticas inspiradas em Harry Potter representa um marco importante na evolução da ilha de Yas e do emirado de Abu Dhabi”, afirmou Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do conselho de administração da Miral.

Al Mubarak disse que a expansão reflete a parceria de longa data da Miral com a Warner Bros. Discovery Global Experiences e contribui para os objetivos de Abu Dhabi de diversificar a economia e ampliar o turismo, além de reforçar a posição da ilha de Yas como destino internacional de lazer e entretenimento.

“A criação de três novas áreas temáticas inspiradas em Harry Potter nos permite aprofundar a conexão entre nossas franquias mais conhecidas e o público que as acompanha”, afirmou Simon Robinson, presidente de Experiências Globais e Operações de Estúdio da Warner Bros. Discovery.

Robinson acrescentou que o projeto reflete a visão de longo prazo da empresa para experiências imersivas de entretenimento capazes de estabelecer novos padrões para o setor.

Atualmente com seis áreas temáticas, o Warner Bros. World Abu Dhabi ampliará suas atrações com as novas experiências inspiradas em Harry Potter e duas atrações da DC anunciadas anteriormente, Kryptonite Collider e Superman Up and Away.

As novidades fazem parte de uma expansão mais ampla que aumentará em mais de 50% o tamanho total do parque, acrescentando cerca de 70 mil metros quadrados de área destinada às atrações e ampliando a oferta de lazer e entretenimento da ilha de Yas.