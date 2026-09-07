Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Líbano discutem relações bilaterais e situação regional por telefone

ABU DHABI, 7 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (7) uma ligação do presidente do Líbano, Joseph Aoun. Os dois discutiram as relações bilaterais e a cooperação entre os países e reafirmaram o interesse em fortalecer os laços, em benefício de interesses comuns e da prosperidade de seus povos.

A conversa também abordou os acontecimentos mais recentes no Líbano e os esforços em andamento para reforçar a segurança e a estabilidade do país.

Aoun agradeceu a Mohamed bin Zayed pelo apoio dos Emirados Árabes Unidos ao Líbano e à população libanesa e desejou ao país a continuidade de seu desenvolvimento.

Os dois líderes também discutiram questões regionais de interesse comum, em especial a situação no Oriente Médio.