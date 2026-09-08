Ouro sobe com queda do dólar

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — O ouro subia nesta terça-feira (8), favorecido pela queda do dólar, enquanto as atenções se voltavam para os próximos dados de inflação dos Estados Unidos, que podem influenciar as expectativas sobre a próxima decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed).

O ouro à vista avançava 0,6%, para US$ 4.429,89 por onça, às 2h08 GMT. Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em dezembro variavam pouco, a US$ 4.475,10.

Entre os demais metais, a prata à vista subia 1%, para US$ 66,78 por onça. A platina avançava 0,4%, para US$ 1.834, e o paládio subia 1%, para US$ 1.402,87.