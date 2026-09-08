Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Macedônia do Norte pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem à presidente da Macedônia do Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, para parabenizá-la pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens à presidente e ao primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Hristijan Mickoski, pelo Dia da Independência.