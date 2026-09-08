Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Macedônia do Norte pelo Dia da Independência

Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam presidente da Macedônia do Norte pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem à presidente da Macedônia do Norte, Gordana Siljanovska-Davkova, para parabenizá-la pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens à presidente e ao primeiro-ministro da Macedônia do Norte, Hristijan Mickoski, pelo Dia da Independência.