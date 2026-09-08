Novos embaixadores dos Emirados Árabes Unidos prestam juramento diante do presidente do país

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — Novos embaixadores dos Emirados Árabes Unidos prestaram juramento nesta terça-feira (8) diante do presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, na presença do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Mohamed bin Zayed desejou sucesso aos diplomatas no exercício de suas funções e no fortalecimento da cooperação com os países onde atuarão, de acordo com o compromisso dos Emirados Árabes Unidos de construir parcerias internacionais que promovam interesses comuns e prosperidade duradoura.

Entre os diplomatas que prestaram juramento estavam Sultan Mohammed Saeed Al Shamsi, designado embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Jordânia; Ghanem Issa Ahmed Al Falahi, no Togo; Rashid Abdullah Ibrahim Al Tunaiji, na Hungria; Ali Issa Musbeh Al Zaabi, em Ruanda; Muhannad Sulaiman Abdulla Al Naqbi, na Guiana; e Nasser Huwaiten Theban Al Ketbi, no Tajiquistão.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; do ministro de Estado, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan; do vice-ministro de Estado, xeique Nahyan bin Saif Al Nahyan; e de outras autoridades.