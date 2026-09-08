Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam copríncipe de Andorra pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem ao copríncipe de Andorra, monsenhor Josep-Lluís Serrano Pentinat, para parabenizá-lo pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens ao copríncipe e ao chefe de Governo de Andorra, Xavier Espot Zamora, pela data.