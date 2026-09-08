Emirados Árabes Unidos condenam ataques de grupo houthi contra instalações civis e econômicas da Arábia Saudita e navios comerciais

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência os ataques lançados pelo grupo houthi contra instalações civis e econômicas nas cidades de Abha, Khamis Mushait, Jazan e Najran, na Arábia Saudita. Os ataques deixaram dezenas de civis feridos, entre eles mulheres e crianças.

O país também condenou os ataques contínuos contra navios comerciais no mar Vermelho, que representam uma ameaça à segurança da navegação marítima.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que os ataques constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país. A pasta reafirmou a solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Arábia Saudita e o apoio a todas as medidas destinadas a proteger sua segurança e estabilidade.