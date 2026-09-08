EDGE e Safran firmam acordo para ampliar cooperação em defesa no Brasil

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 8 de setembro de 2026 (WAM) — A SIATT, empresa brasileira do grupo EDGE especializada em armamentos inteligentes e sistemas de mísseis e integradora de sistemas do programa estratégico SisGAAz, assinou um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com a Safran Electronics & Defence para estudar a cooperação em sistemas de mísseis, munições, defesa costeira e tecnologias relacionadas.

Uma das principais iniciativas previstas no acordo é estabelecer, nas instalações da SIATT no Brasil, capacidade para desenvolver e produzir motores-foguete de propelente sólido. As empresas também estudarão a cooperação em tecnologias estratégicas, como sistemas de medição inercial e navegação, receptores GNSS, atuadores, miras optrônicas e sistemas de busca.

“Com este acordo, nossa rede global de parcerias passa a incluir o Brasil, reunindo a Safran Electronics & Defence e a SIATT para desenvolver no país capacidades relacionadas a motores-foguete de propelente sólido. A iniciativa reflete nosso compromisso de fortalecer a capacidade soberana de defesa de nossos parceiros na região”, afirmou Hamad Al Marar, diretor-geral e presidente-executivo da EDGE.

“Estamos satisfeitos em iniciar esta parceria com a EDGE e a SIATT, reunindo conhecimentos e capacidades complementares para apoiar o desenvolvimento de novas capacidades de defesa no Brasil. Esperamos trabalhar com nossos parceiros para explorar oportunidades de cooperação no Brasil e em toda a região”, afirmou Alexandre Ziegler, chefe da unidade de negócios de defesa da Safran Electronics & Defence.