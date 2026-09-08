Governo dos Emirados não comenta reportagens nem especulações sobre conversas entre líderes, diz chancelaria

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos afirmou que o governo do país não comenta reportagens ou especulações da imprensa sobre conversas entre líderes governamentais.

Segundo a pasta, a atuação dos Emirados Árabes Unidos desde 7 de outubro tem sido voltada de forma consistente à redução das tensões, à estabilidade regional e à prevenção da violência.

Órgãos dos governos dos Emirados Árabes Unidos e de Israel mantêm canais de comunicação abertos e diretos desde o início das relações entre os dois países, há mais de cinco anos. Quando necessário, todas as informações de inteligência relevantes foram e continuam sendo compartilhadas entre os órgãos competentes.