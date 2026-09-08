Etihad começa a voar para costa saudita do mar Vermelho em 4 de outubro

ABU DHABI, 8 de setembro de 2026 (WAM) — A Etihad Airways anunciou que começará a voar para a costa saudita do mar Vermelho em 4 de outubro de 2026, acrescentando à sua malha um destino de lazer com operação durante todo o ano. Os voos serão feitos pelo Aeroporto Internacional do Mar Vermelho, na província de Tabuk, a pouco mais de três horas de Abu Dhabi.

Passageiros de diferentes destinos atendidos pela Etihad poderão chegar à região durante todo o ano com apenas uma conexão em Abu Dhabi, inclusive a partir de países do Golfo e do subcontinente indiano.

A região do mar Vermelho será o sexto destino da Etihad na Arábia Saudita, ao lado de Riade, Jidá, Dammam, Medina e Al-Qassim.

“O tipo de férias que normalmente exigiria um voo de longa distância — com ilhas, recifes e descanso — agora está a um voo curto de Abu Dhabi e a apenas uma conexão de qualquer destino da nossa malha”, afirmou Antonoaldo Neves, presidente-executivo da Etihad Airways.

Os voos entre Abu Dhabi e a costa do mar Vermelho começarão em 4 de outubro, com uma frequência semanal, e passarão a ser operados duas vezes por semana a partir de 25 de outubro.