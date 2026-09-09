Emirados Árabes Unidos intensificam buscas, resgate e operação humanitária no Nepal

ABU DHABI, 9 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos mantêm as operações humanitárias no Nepal, com apoio aos trabalhos de busca e resgate, às ações de socorro e à entrega de ajuda urgente às vítimas das fortes enchentes que atingiram o país. As operações são realizadas em coordenação com as autoridades nepalesas.

A equipe de busca e resgate dos Emirados Árabes Unidos continua atuando no distrito de Rasuwa, com o uso de tecnologias avançadas de busca e levantamento. Drones são empregados para imagens e levantamentos aéreos e para a produção de mapas tridimensionais. Esses recursos tornam as operações mais eficientes e ajudam a acelerar a localização de desaparecidos e o acesso às áreas atingidas.

Até agora, os Emirados Árabes Unidos enviaram ao Nepal quatro aviões com um total de 186 toneladas de ajuda humanitária e de socorro, incluindo barracas, alimentos, materiais para abrigo, itens de primeira necessidade, geradores de energia e equipamentos logísticos. A operação também inclui a compra de produtos essenciais no mercado local para agilizar a entrega da ajuda às pessoas afetadas.

O país também mobilizou uma equipe especializada de busca e resgate da Polícia de Dubai, equipada com dispositivos, equipamentos e tecnologias avançadas, para apoiar as autoridades nepalesas nas buscas, na localização de pessoas desaparecidas e na avaliação dos locais e áreas atingidos.

Hammoud Al Afari, diretor das Operações de Socorro dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que as equipes continuam suas missões em coordenação com as autoridades nepalesas, mobilizando todos os recursos e capacidades técnicas disponíveis para apoiar as operações de busca e resgate e as ações humanitárias em condições difíceis no local.