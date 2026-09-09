Visita do presidente dos Emirados à Alemanha é marco nas relações bilaterais, diz embaixador

BERLIM, 9 de setembro de 2026 (WAM) — A visita de Estado do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Alemanha representa um marco importante nas relações entre os dois países e abre novas possibilidades para ampliar a cooperação bilateral, afirmou Ahmed Al Attar, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha.

“Desde 1972, os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha vêm construindo uma parceria que se fortalece a cada ano. A assinatura do Acordo de Parceria Estratégica, em 2004, foi um marco importante e estabeleceu uma estrutura mais ampla para a cooperação entre os dois países. Depois disso, uma série de medidas contribuiu para reforçar ainda mais as relações bilaterais", disse o embaixador.

De acordo com Al Attar, os números mostram a dimensão da relação econômica entre os dois países. O comércio exterior não petrolífero chegou a US$ 15,56 bilhões em 2025, alta de 14,6% em relação a 2024. "Nossa parceria, no entanto, vai além do comércio. Os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha vêm concentrando cada vez mais sua cooperação em setores que devem moldar o futuro da economia, como inteligência artificial, tecnologias avançadas, energia limpa, hidrogênio, manufatura avançada, infraestrutura digital e logística”, declarou Al Attar.

O embaixador destacou ainda que a Alemanha reúne experiência de ponta nas áreas industrial, tecnológica e de pesquisa, enquanto os Emirados Árabes Unidos oferecem um ambiente avançado para investimentos, infraestrutura moderna e uma localização estratégica que conecta Ásia, Europa e África.

Essa complementaridade, segundo ele, abre oportunidades para novos investimentos e projetos inovadores e amplia as perspectivas para startups, empreendedores e jovens talentos nos dois países.

"A visita reflete o compromisso dos dois lados de desenvolver a parceria e transformar oportunidades de cooperação em projetos e iniciativas concretos, além de criar novas possibilidades que atendam aos interesses dos dois países e de seus povos e abram caminho para um futuro mais próspero", acrescentou.

O embaixador afirmou também que, no setor de energia, as oportunidades de cooperação estão se ampliando em áreas como fontes renováveis, hidrogênio e tecnologias climáticas, reforçando a segurança energética e acelerando a transição para um futuro mais sustentável.

"Esta é uma parceria que olha além do que já foi alcançado e se concentra no que ainda pode ser realizado. As relações entre os Emirados Árabes Unidos e a Alemanha são, na prática, baseadas na confiança e na integração, com uma visão comum de um futuro próspero e promissor para os dois países e seus povos”, concluiu.