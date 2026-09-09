Ministério do Interior lança campanha sobre número de emergência dos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 9 de setembro de 2026 (WAM) — O Ministério do Interior (MOI, na sigla em inglês), em cooperação com o Comando-Geral da Polícia de Dubai e os comandos policiais dos demais emirados, lançou nesta quarta-feira (9) a campanha “Dia do Número de Emergência dos Emirados Árabes Unidos”, realizada anualmente nesta data sob o lema “Cada segundo conta”.

A campanha busca incentivar o uso responsável do número de emergência 999 e orientar a população sobre qual telefone deve ser acionado de acordo com cada situação, para agilizar o atendimento e contribuir para a proteção de vidas e do patrimônio.

A iniciativa destaca a diferença entre o 999, destinado a emergências que exigem intervenção imediata, e o 901, usado para informações gerais e serviços policiais que não envolvem situações de emergência. A orientação busca manter as linhas do 999 disponíveis para casos realmente urgentes. As mensagens da campanha são divulgadas em vários idiomas para alcançar diferentes grupos da população.

Outro ponto destacado é a importância de fornecer informações precisas e claras ao comunicar uma ocorrência. A população é orientada a informar a localização exata, explicar claramente o que aconteceu, colaborar com o atendente e responder corretamente às perguntas. Esses dados permitem que as centrais de operações avaliem a situação, definam o tipo de resposta necessário e enviem equipes especializadas ao local o mais rapidamente possível.

As atividades da campanha também buscam reduzir chamadas não emergenciais para o 999, melhorar a qualidade das informações fornecidas e orientar a população sobre a forma correta de pedir ajuda. Segundo o ministério, essas medidas contribuem para reduzir o tempo de resposta e aumentar a confiança da população na atuação da polícia. A iniciativa também destaca o trabalho dos profissionais de emergência e seu papel na proteção de vidas e do patrimônio.

Abdul Aziz Al-Ahmad, brigadeiro-general e diretor de Operações Centrais do Ministério do Interior, afirmou que a escolha de 9 de setembro como “Dia do Número de Emergência dos Emirados Árabes Unidos” reforça a importância de conscientizar a população sobre o uso correto dos canais de comunicação com a polícia. Para ele, o lema “Cada segundo conta” destaca a importância do tempo em uma emergência, quando uma comunicação rápida e informações precisas podem acelerar o atendimento e ajudar a salvar vidas.

Al-Ahmad acrescentou que a campanha pretende criar uma cultura permanente de uso responsável dos números de emergência, ajudando a população a entender quando pedir ajuda, como fazer a solicitação e qual canal utilizar de acordo com a situação. A divulgação das orientações em vários idiomas, segundo ele, busca garantir que as informações cheguem a diferentes segmentos da sociedade.

Turki Abdulrahman bin Faris, brigadeiro e diretor do Departamento-Geral de Operações da Polícia de Dubai, declarou que a precisão das informações fornecidas ao comunicar uma ocorrência é fundamental para garantir uma resposta rápida. Ele pediu que as pessoas informem a localização exata, descrevam claramente a situação e colaborem com o atendente. Dessa forma, as centrais de operações podem avaliar o caso e enviar rapidamente as equipes e os recursos adequados.

Bin Faris também destacou que a campanha apresenta o trabalho dos atendentes, dos profissionais das centrais de operações, das equipes de campo e das equipes de apoio, ressaltando seu papel profissional e humanitário na proteção de vidas e do patrimônio.

O brigadeiro ressaltou ainda que a colaboração da população começa pelo uso do 999 exclusivamente em emergências e do 901 para informações e serviços policiais não emergenciais. Direcionar cada chamada ao número correto ajuda a manter as linhas de emergência disponíveis e permite que as equipes cheguem mais rapidamente a quem realmente precisa de atendimento.