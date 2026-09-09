Presidente dos Emirados Árabes Unidos chega à Alemanha em visita de Estado

BERLIM, 9 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Berlim para uma visita de Estado à Alemanha.

O avião presidencial foi escoltado por aeronaves militares alemãs ao entrar no espaço aéreo do país, em um gesto de boas-vindas.

Mohamed bin Zayed foi recebido na chegada com uma cerimônia oficial, que incluiu uma salva de 21 tiros de canhão e uma guarda de honra.

A delegação que acompanha o presidente inclui o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; o presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Saqr Ghobash; o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o presidente do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos, Ahmed Mubarak Al Mazrouei; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; o ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; o ministro de Estado para Assuntos de Defesa, Mohamed bin Mubarak Al Mazrouei; as ministras de Estado Noura bint Mohamed Al Kaabi e Lana Zaki Nusseibeh; o assessor do presidente para Assuntos de Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada, Faisal Abdulaziz Al Bannai; o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Alemanha, Ahmed Al Attar; e outras autoridades dos Emirados Árabes Unidos.