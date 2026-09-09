Emirados Árabes Unidos condenam ataque iraniano à Jordânia

ABU DHABI, 9 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque iraniano, classificado como hostil, com mísseis contra a Jordânia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a ação constitui uma violação flagrante da soberania da Jordânia e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

A pasta reiterou a total solidariedade dos Emirados Árabes Unidos à Jordânia e seu apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança e a estabilidade do país.