Ministro dos Emirados se reúne com assessor dos EUA em Washington

WASHINGTON, 9 de setembro de 2026 (WAM) — O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos, xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, se reuniu em Washington com Massad Boulos, assessor sênior dos Estados Unidos para Assuntos Árabes e Africanos.

Durante o encontro, os dois discutiram formas de ampliar a cooperação e a coordenação em áreas de interesse comum, especialmente em questões relacionadas ao continente africano.

Shakhboot bin Nahyan e Boulos também abordaram questões regionais e internacionais e discutiram os esforços para promover a segurança, a estabilidade e a paz, além de iniciativas voltadas ao desenvolvimento e à prosperidade da região.

Os dois ressaltaram a importância de manter as consultas e a coordenação sobre temas de interesse comum, como reflexo da solidez das relações estratégicas entre os Emirados Árabes Unidos e os Estados Unidos.