Ouro e prata operam estáveis; platina e paládio sobem

LONDRES, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Os preços do ouro e da prata oscilavam perto da estabilidade nesta quinta-feira (10), enquanto outros metais preciosos, como a platina, mostravam maior força, em meio a mudanças nas expectativas sobre os juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) e a dados ainda sólidos da economia americana.

O ouro à vista apresentava pouca variação, a US$ 4.396,69 por onça, enquanto os contratos futuros nos Estados Unidos para entrega em dezembro caíam 0,4%, para US$ 4.440,80 por onça.

Entre os demais metais preciosos, a prata à vista permanecia estável, a US$ 67,30 por onça. A platina subia 0,1%, para US$ 1.897,57 por onça, e o paládio avançava 0,2%, para US$ 1.355,44 por onça.