Equipe de busca e resgate dos Emirados localiza seis desaparecidos no Nepal

KATMANDU, 10 de setembro de 2026 (WAM) — A equipe de busca e resgate dos Emirados Árabes Unidos mantém suas operações em campo no Nepal como parte dos esforços humanitários do país para apoiar as autoridades nepalesas nas buscas e nos resgates após as enchentes devastadoras que atingiram o país.

Em coordenação com as autoridades do Nepal, a equipe localizou seis pessoas que estavam desaparecidas na região de Trishuli, enquanto as buscas continuam nas áreas afetadas. A operação demonstra a capacidade da equipe de realizar missões complexas em condições difíceis, marcadas pelo relevo acidentado da região, e sua atuação diária nas áreas atingidas pelo desastre.

Os trabalhos prosseguem em Rasuwa e Trishuli com o uso de equipamentos e tecnologias avançados, além de drones para levantamentos, imagens aéreas e produção de mapas tridimensionais. Esses recursos aumentam a eficiência das buscas e facilitam o acesso aos locais onde as operações estão concentradas.

Hammoud Al Afari, diretor das Operações de Socorro dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que a equipe segue com suas missões em coordenação com as autoridades nepalesas e emprega sua capacidade e experiência para apoiar as operações de busca e resgate e localizar pessoas desaparecidas.

As ações fazem parte da resposta humanitária dos Emirados Árabes Unidos no Nepal, que inclui operações de busca e resgate e a distribuição de ajuda às pessoas afetadas.