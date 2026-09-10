Mercado imobiliário de Sharjah movimenta US$ 1,25 bilhão em agosto

SHARJAH, 10 de setembro de 2026 (WAM) — O mercado imobiliário de Sharjah movimentou 4,6 bilhões de dirhams (US$ 1,25 bilhão) em agosto, em 9.139 transações em diferentes regiões do emirado. As vendas envolveram uma área total de cerca de 1,16 milhão de metros quadrados, indicando a continuidade da atividade no setor.

Os resultados mostram a força do mercado imobiliário de Sharjah e sua capacidade de manter um crescimento sustentável, apoiado por regras flexíveis e por um marco legal e regulatório que protege direitos e favorece investimentos estratégicos de longo prazo.

Os indicadores também apontam para o impacto dos planos de desenvolvimento e da expansão urbana planejada na confiança dos investidores, reforçando a posição de Sharjah como destino para investimentos imobiliários locais, regionais e internacionais.

Dados do Departamento de Registro Imobiliário de Sharjah mostram que as transações de certificados de propriedade somaram 4.804, ou 52,6% do total. Em seguida vieram as transações de escrituras de propriedade, com 2.658 (29,1%), e os contratos iniciais de compra e venda, com 978 (10,7%). As operações de hipoteca somaram 430 (4,7%), no valor de 654,2 milhões de dirhams (US$ 178,1 milhões), enquanto as avaliações imobiliárias chegaram a 269 (2,9%).

As vendas foram realizadas em 120 áreas das cidades e regiões de Sharjah e envolveram imóveis residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Foram registradas 1.220 transações de terrenos, além de 589 envolvendo unidades subdivididas e 555 com terrenos edificados. Houve ainda duas operações com terrenos com obras em andamento e uma com terreno agrícola.

A Área Industrial 4 registrou o maior negócio imobiliário de Sharjah em agosto, com a venda de um terreno por 55 milhões de dirhams (US$ 15 milhões). Al Khan teve a maior operação de hipoteca do mês, envolvendo um terreno edificado avaliado em 100 milhões de dirhams (US$ 27,2 milhões).

O emirado registrou 2.367 vendas, das quais 1.676 ocorreram na cidade de Sharjah. Muwaileh Commercial liderou em número de transações, com 278, seguida por Al Sajaa Industrial, com 174; Al Menhaz, com 172; e Al Khan, com 144.

Em valor negociado, Al Menhaz ficou em primeiro lugar, com 610,9 milhões de dirhams (US$ 166,3 milhões), seguida por Tilal, com 356,8 milhões de dirhams (US$ 97,2 milhões); Al Waaha, com 349,4 milhões de dirhams (US$ 95,1 milhões); e Al Sajaa Industrial, com 332,5 milhões de dirhams (US$ 90,5 milhões).

Na Região Central, foram registradas 555 vendas. A Industrial 2 concentrou o maior número, com 180, e também liderou em valor negociado, com 355 milhões de dirhams (US$ 96,7 milhões).

Em Khor Fakkan, foram registradas 91 vendas, das quais 45 ocorreram em Hay Al Mudeife 1. A área também teve o maior valor negociado da cidade, com 52,8 milhões de dirhams (US$ 14,4 milhões).

Kalba registrou 45 vendas, lideradas por Al Tareef 5, com 16 transações. A área também teve o maior valor negociado da cidade, de 11,5 milhões de dirhams (US$ 3,1 milhões).