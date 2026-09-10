Abu Dhabi anuncia datas do UAE Tour feminino e masculino de 2027

ABU DHABI, 10 de setembro de 2026 (WAM) — O Conselho de Esportes de Abu Dhabi, em colaboração com a União Ciclística Internacional (UCI) e com apoio do AD Ports Group, anunciou as datas da quinta edição do UAE Tour Women, de 3 a 6 de fevereiro de 2027, e da nona edição do UAE Tour Men, marcada para 15 a 21 de fevereiro.

As duas provas, que fazem parte do calendário da UCI, voltarão a reunir nos Emirados Árabes Unidos alguns dos principais ciclistas do mundo. Os eventos também reforçam a posição do país como destino de grandes competições internacionais de ciclismo e ajudam a divulgar suas diferentes paisagens, sua cultura e a infraestrutura voltada à modalidade.

O UAE Tour também tem impacto além do esporte profissional, com contribuição para os setores de esporte e turismo, o desenvolvimento do ciclismo feminino, a maior participação de jovens e da comunidade e o apoio a iniciativas de sustentabilidade. As provas integram ainda a preparação dos Emirados Árabes Unidos para sediar o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada da UCI de Abu Dhabi 2028.

O AD Ports Group continuará em 2027 como parceiro de apresentação do UAE Tour Men e do UAE Tour Women, dando sequência à parceria iniciada em 2026. A colaboração busca ampliar o impacto sustentável dos eventos, incentivar a participação da comunidade e reforçar a posição dos Emirados Árabes Unidos como destino internacional de esporte, turismo e negócios.

Aref Hamad Al Awani, secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, afirmou que a realização do UAE Tour Women e do UAE Tour Men de 2027, em colaboração com a UCI, reforça a posição alcançada pelos Emirados Árabes Unidos no cenário esportivo internacional e a confiança do setor na capacidade do país de receber grandes competições.

Segundo Al Awani, as duas provas estão entre os destaques do calendário da UCI e mostram a atuação dos Emirados Árabes Unidos no apoio e no desenvolvimento do ciclismo tanto profissional quanto entre a população.

O secretário-geral acrescentou que o sucesso do UAE Tour Women e do UAE Tour Men também contribui para consolidar o ciclismo como parte de um estilo de vida saudável, além de fortalecer os setores de esporte e turismo e divulgar a diversidade natural dos Emirados Árabes Unidos.