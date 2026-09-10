Líder dos Emirados Árabes Unidos é recebido pelo presidente alemão em Berlim

BERLIM, 10 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, foi recebido nesta quinta-feira (10) pelo presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, na Villa Borsig, em Berlim, durante visita de Estado ao país.

A chegada do cortejo presidencial à histórica Villa Borsig, às margens de um lago, foi marcada por uma cerimônia oficial. Os hinos nacionais dos Emirados Árabes Unidos e da Alemanha foram executados, e Mohamed bin Zayed passou em revista a guarda de honra.

O líder dos Emirados assinou o livro de honra da Villa Borsig e registrou sua satisfação com a visita à Alemanha, destacando a parceria de longa data entre os dois países, baseada na amizade e na cooperação. Mohamed bin Zayed também manifestou a expectativa de que as relações entre os países e seus povos continuem se aprofundando.

Mohamed bin Zayed foi então apresentado a ministros e outras autoridades alemãs que participaram da cerimônia, enquanto Steinmeier cumprimentou integrantes da delegação emiradense. A comitiva inclui o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan; além de ministros e outras autoridades.