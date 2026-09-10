Presidentes dos Emirados e da Alemanha discutem fortalecimento das relações bilaterais

BERLIM, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Os presidentes dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, discutiram nesta quinta-feira (10) formas de fortalecer as relações entre os dois países, com foco nos interesses comuns e na parceria estratégica.

A conversa ocorreu durante uma reunião na Villa Borsig, em Berlim, como parte da visita de Estado do líder dos Emirados à Alemanha.

As duas autoridades também abordaram questões regionais e internacionais, entre elas os esforços para promover uma paz duradoura no Oriente Médio e reforçar a segurança e a estabilidade na região.

Mohamed bin Zayed afirmou que Emirados Árabes Unidos e Alemanha mantêm relações de cooperação e amizade que remontam ao período anterior à criação dos Emirados. Ao longo de mais de 50 anos, segundo o presidente, os laços entre os países passaram por etapas importantes e avançaram até a atual parceria estratégica. Para ele, essa evolução demonstra o interesse comum em ampliar a cooperação, promover os interesses dos dois países e contribuir para a prosperidade de suas populações.

O presidente emiradense destacou a atuação de Steinmeier no fortalecimento das relações bilaterais. Também ressaltou a contribuição da comunidade alemã que vive nos Emirados Árabes Unidos para aproximar as populações e o papel das empresas alemãs no desenvolvimento das relações econômicas.

A reunião contou com integrantes da delegação dos Emirados, entre eles o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o assessor do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, além de ministros e outras autoridades. Ministros e representantes do governo alemão também participaram do encontro.