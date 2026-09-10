Emirados ampliam cooperação financeira no Brics e no Novo Banco de Desenvolvimento

MUMBAI, Índia, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças, participaram nesta quinta-feira (10), em Mumbai, da segunda reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do Brics e de uma reunião extraordinária do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês).

A delegação do Ministério das Finanças foi chefiada pelo ministro de Estado para Assuntos Financeiros, Mohamed bin Hadi Al Hussaini, e contou com autoridades e especialistas da pasta, além de representantes do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos.

A participação do país reforça sua atuação na cooperação econômica e financeira multilateral e no debate sobre temas prioritários para economias emergentes e em desenvolvimento.

A reunião de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do Brics discutiu prioridades comuns às autoridades financeiras e monetárias do grupo diante dos desafios enfrentados pelas economias emergentes e em desenvolvimento e da necessidade de ampliar a coordenação econômica entre os países do bloco.

O encontro também marcou o lançamento do Portal de Conhecimento Brics-NDB e a aprovação de uma declaração conjunta dos ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais.

“O Brics é uma plataforma fundamental para fortalecer a cooperação econômica internacional e coordenar posições sobre questões financeiras e econômicas de interesse comum, especialmente diante dos desafios enfrentados pelas economias emergentes e em desenvolvimento.

Ressaltamos a importância de dar continuidade a essa cooperação em favor de um sistema econômico e financeiro global mais inclusivo e equilibrado”, afirmou Al Hussaini.

O ministro acrescentou que o Portal de Conhecimento representa um passo importante para consolidar o trabalho institucional do grupo e reunir suas iniciativas e resultados técnicos. Segundo Al Hussaini, os Emirados Árabes Unidos estão prontos para contribuir com boas práticas, estudos de caso e experiências desenvolvidas no país.

Os Emirados também apoiaram a criação, em 2026, da Força-Tarefa do Brics sobre Crescimento e Desenvolvimento e defenderam a continuidade de seus trabalhos nos próximos anos, especialmente em áreas como transformação digital e inovação, reformas voltadas ao crescimento, mobilidade da força de trabalho e desenvolvimento de competências e talentos para o futuro.

O país ressaltou ainda a importância de maior coordenação entre as sucessivas presidências do Brics para garantir a continuidade das iniciativas e seu impacto de longo prazo.

Na mesma série de reuniões, a delegação do Ministério das Finanças participou do encontro extraordinário do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento. A pauta incluiu a Estratégia Geral do Novo Banco de Desenvolvimento para 2027-2031, além de outros temas. A estratégia recebeu atenção especial por definir os rumos e as prioridades do banco para os próximos cinco anos.

O Ministério das Finanças destacou os avanços na elaboração do documento, especialmente nas áreas de tecnologia e inovação, financiamento de projetos de desenvolvimento ligados à transformação digital e ampliação das metas de financiamento climático e de participação de mulheres.

Como membros do Brics e do Novo Banco de Desenvolvimento, os Emirados Árabes Unidos continuam apoiando iniciativas para desenvolver soluções de financiamento mais flexíveis e eficientes e ampliar parcerias econômicas e de desenvolvimento diante das mudanças na economia mundial.

Os Emirados Árabes Unidos ingressaram no Novo Banco de Desenvolvimento em outubro de 2021 e se tornaram oficialmente membros do Brics em janeiro de 2024, como parte da estratégia de ampliar suas parcerias econômicas internacionais e sua participação em fóruns multilaterais de cooperação econômica e financeira.