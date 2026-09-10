Emirados Árabes Unidos reafirmam compromisso com relações com todos os países

ABU DHABI, 10 de setembro de 2026 (WAM) — Diante da decisão da Argélia de romper relações com os Emirados Árabes Unidos, o país reafirma a importância de mantê-las com todas as nações e seu compromisso de desenvolvê-las e fortalecê-las em benefício de interesses comuns e da promoção do entendimento, da cooperação e da prosperidade.

Os Emirados Árabes Unidos esperam que a decisão seja temporária, de forma a preservar os laços fraternos entre os dois povos.

O Ministério das Relações Exteriores (MoFA, na sigla em inglês) reafirma ainda o apreço dos Emirados Árabes Unidos pelo povo argelino e o orgulho pelos laços que unem as duas populações, especialmente por meio da comunidade argelina que vive no país e dos visitantes da Argélia. Os Emirados mantêm o compromisso de preservar e fortalecer esses laços e os interesses comuns.