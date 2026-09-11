Ouro se aproxima do nível mais baixo em uma semana

LONDRES, 11 de setembro de 2026 (WAM) — O ouro operava estável nesta sexta-feira (11), perto do menor nível em uma semana.

O ouro à vista era negociado a cerca de US$ 4.318,88 por onça, às 0h20 GMT, depois de atingir mais cedo o menor valor desde 2 de setembro.

Na quinta-feira (10), o metal havia caído cerca de 2%, enquanto os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em dezembro recuavam 1,1%, para US$ 4.359,50.

Entre os demais metais preciosos, a prata à vista recuava 0,1%, para US$ 63,48. A platina permanecia estável, a US$ 1.777,42, e o paládio caía 0,2%, para US$ 1.279,25.